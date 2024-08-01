«Барселона» договорилась по контракту с Ольмо и отправила новое предложение «Лейпцигу»

«Барселона» договорилась об условиях контракта с полузащитником «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонский клуб согласовал с 26-летним испанцем соглашение до 2030 года. Кроме того, «Барселона» направила новое официальное предложение «Лейпцигу» — клуб готов заплатить 55 миллионов евро плюс бонусы, которые могут достигнуть 7 миллионов.

В прошлом сезоне хавбек в 25 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2024 он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 встречах.