«Барселона» готова отдать «Манчестер Сити» Ольмо с доплатой за Холанна

«Барселона» заинтересована в подписании нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанда летом 2026 года, сообщает El Nacional.

По информации источника, сине-гранатовые за 25-летнего форварда намерены предложить английскому клубу полузащитника Дани Ольмо, а также денежную компенсацию. Отмечается, что Ольмо давно интересен главному тренеру «Сити» Хосепу Гвардиоле.

В этом сезоне на счету норвежца 13 матчей, в которых он отметился 17 голами и 1 результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение Холанна с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2034 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока составляет в 180 миллионов евро.