4 ноября, 09:29

«Барселона» готова отдать «Манчестер Сити» Ольмо с доплатой за Холанна

Сергей Ярошенко

«Барселона» заинтересована в подписании нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанда летом 2026 года, сообщает El Nacional.

По информации источника, сине-гранатовые за 25-летнего форварда намерены предложить английскому клубу полузащитника Дани Ольмо, а также денежную компенсацию. Отмечается, что Ольмо давно интересен главному тренеру «Сити» Хосепу Гвардиоле.

В этом сезоне на счету норвежца 13 матчей, в которых он отметился 17 голами и 1 результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение Холанна с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2034 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока составляет в 180 миллионов евро.

8

  • Ратель

    Лучше Ямаля отдать. Ольмо-то игрок полезный.

    07.11.2025

  • serkonol

    и пару картин пикассо:grin:

    05.11.2025

  • serkonol

    а где безмозглый спринт? у холлана в этом сезоне 17 голов и только 1 голевая. явно играет не на команду, а на личную стату:grin:

    05.11.2025

  • andy1962

    Барселонский идиотизм

    04.11.2025

  • Dim7111

    У них игроков уровня Ольмо пруд пруди

    04.11.2025

  • Иньес Андреста

    В ипотеку до конца века

    04.11.2025

  • capitan76

    Доплату Левандовским))

    04.11.2025

    Эрлинг Холанн
    Футбол
    ФК Барселона
    ФК Манчестер Сити
    Дани Ольмо
