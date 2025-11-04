«Барселона» готова отдать «Манчестер Сити» Ольмо с доплатой за Холанна

4 ноября, 09:29
«Барселона» заинтересована в подписании нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанда летом 2026 года, сообщает El Nacional.
По информации источника, сине-гранатовые за 25-летнего форварда намерены предложить английскому клубу полузащитника Дани Ольмо, а также денежную компенсацию. Отмечается, что Ольмо давно интересен главному тренеру «Сити» Хосепу Гвардиоле.
В этом сезоне на счету норвежца 13 матчей, в которых он отметился 17 голами и 1 результативной передачей.
Действующее трудовое соглашение Холанна с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2034 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока составляет в 180 миллионов евро.
Ратель
Лучше Ямаля отдать. Ольмо-то игрок полезный.
07.11.2025
serkonol
и пару картин пикассо:grin:
05.11.2025
serkonol
а где безмозглый спринт? у холлана в этом сезоне 17 голов и только 1 голевая. явно играет не на команду, а на личную стату:grin:
05.11.2025
andy1962
Барселонский идиотизм
04.11.2025
Dim7111
У них игроков уровня Ольмо пруд пруди
04.11.2025
04.11.2025
Иньес Андреста
В ипотеку до конца века
04.11.2025
capitan76
Доплату Левандовским))
04.11.2025