«Барселона» готова предложить «Атлетико» Фати в обмен на Феликса

«Барселона» планирует сохранить в команде флангового нападающего Жоау Феликса, арендованного у «Атлетико» до конца текущего сезона. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, каталонский клуб готов включить в сделку по переходу 24-летнего португальца вингера Ансу Фати. Инициатором данного обмена выступает агент Жорже Мендеш, представляющий интересы обоих футболистов.

В сезоне-2023/24 Феликс принял участие в 35 матчах «Барселоны» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

Что касается Фати, то осенью 2023 года 21-летний испанец перешел в «Брайтон» на правах арендного соглашения. Всего за английский клуб он провел 24 встречи, отличившись 4 забитыми мячами 1 голевой передачей.