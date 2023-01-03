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Трансферы

Сегодня, 14:10

«Барселона» хочет бесплатно подписать форварда «Боруссии» Мукоко летом

Виталий Косик
Корреспондент
Юссуфа Мукоко.
Фото Global Look Press
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Diario Sport.

По информации издания, Мукоко хочет играть за каталонский клуб. В руководстве сине-гранатовых ждут решения о возможном продлении контракта игрока с «Боруссией».

«Барселона» планирует подписать немца бесплатно этим летом. В испанском клубе уверены, что футболист выберет их, если не продлит контракт со «шмелями». Трансфер Мукоко в зимнее трансферное окно исключен, так как сине-гранатовые не смогут зарегистрировать его из-за финансовых ограничений ла лиги.

В текущем сезоне 18-летний форвард провел 22 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.

Футбол
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
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