Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 00:16

«Барселона» хочет купить Холанна следующим летом

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Барселона» рассчитывает летом 2025 года приобрести нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, каталонская команда ищет второго нападающего из-за большого количества матчей, чтобы у Роберта Левандовски была возможность отдыхать.

Действующий контракт Холанна рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний норвежец сыграл 22 матча во всех турнирах и забил 18 голов.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
Читайте также
Биография Владислава Дикиджи: карьера и жизнь российского фигуриста
Пять шайб на двоих и победное большинство. Что случилось в матче СКА – «Локомотив»
Организаторы Суперлиги по футболу предусмотрели участие РФ в турнире
Умер сыгравший во «Властелине колец» актер Дэвид Уитерлей
Навка назвала Авербуха Карабасом-Барабасом в фигурном катании
Власти Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета
Сегодня
Вчера
Неделя