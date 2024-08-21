«Барселона» хочет подписать Рафаэла Леау из «Милана»

«Барселона» заинтересована в переходе вингера «Милана» Рафаэла Леау, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы переключились на кандидатуру 25-летнего португальца после срыва трансфера Нико Уильямса из «Атлетика». В клубе рассчитывают, что сделке способствуют хорошие отношения с агентом Леау Жорже Мендешем.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года. Он провел за команду 211 матчей, забил 58 мячей и сделал 50 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 90 миллионов евро.