«Барселона» интересуется Тилемансом

Руководство «Барселоны» планирует приобрести полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса. В трансфере игрока заинтересован тренер каталонцев Хави, сообщает испанский журналист Хосеп Сольдадо.

Контракт 25-летнего игрока с «лисами» заканчивается в 2023 году и он может уйти бесплатно следующим летом. Ранее сообщалось, что бельгийцем так же интересуются «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Реал».

В текущем сезоне хавбек провел 15 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу во всех турнирах. По данным портала Transfermarkt стоимость услуг игрока оценивается в 40 миллионов евро.