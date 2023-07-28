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Трансферы

Сегодня, 08:17

Хави хочет подписать Канселу — «Ман Сити» просит за защитника 50 миллионов евро

Руслан Минаев
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Главный тренер «Барселоны» Хави настаивает на переходе защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, сообщает журналист Хави Мигель.

По его информации, «горожане» не против продать игрока и просят за него 50 миллионов евро. «Барселона» не может позволить себе такой трансфер и рассчитывает на аренду, которая с учетом зарплаты игрока может составить около 20 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что защитник останется в составе английского клуба.

Сезон-2022/23 Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. 29-летний португалец провел 21 матч за «Баварию», забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

По окончании соглашения мюнхенцы решили не активировать опцию выкупа. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро. Контракт Канселу с «Ман Сити» действует до лета 2027 года.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире.

Жоау Канселу
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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