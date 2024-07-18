«Барселона» может перехватить Вендела у «Галатасарая»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает Fanatik. Ранее об этом писал «СЭ».

По данным источника, представители испанского клуба связались с менеджментом «Зенита». Турецкий «Галатасарай» достиг принципиальной договоренности о трансфере 26-летнего игрока, однако теперь ключевую роль в сделке играет «Барселона».

Контракт хавбека с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В сезоне-2023/24 он провел за сине-бело-голубых 35 матчей, забил 4 гола и сделал 10 результативных передач. 13 июля бразилец отличился забитым мячом и двумя голевыми передачами в матче против «Краснодара» (4:2) в Суперкубке России.