«Барселона» может подписать Ло Чельсо из «Тоттенхэма» в связи с травмой Гави

Полузащитник «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, возможный переход 27-летнего аргентинца, который нравится главному тренеру «Барселоны» Хави, уже обсуждался летом. Теперь необходимость в нем выросла в связи с повреждением Гави, а сам Ло Чельсо реже, чем ожидалось, играет за «Тоттенхэм».

В текущем сезоне хавбек провел 4 матча во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро. Контракт Ло Чельсо с лондонцами рассчитан до лета 2025 года.