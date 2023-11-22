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Сегодня, 17:29

«Барселона» может подписать Ло Чельсо из «Тоттенхэма» в связи с травмой Гави

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, возможный переход 27-летнего аргентинца, который нравится главному тренеру «Барселоны» Хави, уже обсуждался летом. Теперь необходимость в нем выросла в связи с повреждением Гави, а сам Ло Чельсо реже, чем ожидалось, играет за «Тоттенхэм».

В текущем сезоне хавбек провел 4 матча во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро. Контракт Ло Чельсо с лондонцами рассчитан до лета 2025 года.

Футбол
ФК Барселона
ФК Тоттенхэм Хотспур
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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