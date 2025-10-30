«Барселона» может подписать Осимхена из «Галатасарая» летом 2026 года

30 октября, 19:07
Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен находится в сфере интересов «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, интерес к 26-летнему нигерийцу обусловлен возможным уходом Роберта Левандовски летом 2026 года. Контракт с 37-летним поляком рассчитан до конца сезона.
Отмечается, что возможный трансфер зависит от финансового положения «Барселоны» из-за высокой цены форварда.
В текущем сезоне Осимхен провел девять матчей во всех турнирах и забил шесть голов. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 75 миллионов евро.
DemolisherAjax
Учитывая финансовые проблемы Барсы,сильно сомневаюсь,что смогут его подписать.
