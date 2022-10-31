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Сегодня, 15:22

«Барселона» может продать тер Штегена в «Ньюкасл»

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Вратарь испанской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может продолжить карьеру в английском «Ньюкасле». Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, «Ньюкасл» готов заплатить за немецкого голкипера 50 миллионов евро. Отмечается, что «Барселона» не готова отпустить основного вратаря, но может согласиться на продажу для исправление финансовых проблем. Также сообщается, что английский клуб предлагает тер Штегену пустой чек, в который он сможет вписать любую зарплату.

30-летний голкипер присоединился к «Барселоне» в 2014 году и провел за испанский клуб 344 матча, в которых пропустил 343 мяча и 139 игр отстоял на ноль.

Марк-Андре тер Штеген
Футбол
ФК Барселона
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