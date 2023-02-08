«Барселона» не отдаст Пенью в аренду «Галатасараю»

Вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья останется в испанском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 23-летним испанцем интересовался «Галатасарай», однако предложение турецкого клуба было отклонено. Сейчас «Барселона» ведет переговоры о продлении контракта с игроком.

В минувшем сезоне Пенья выступал за «Галатасарай» с января по лето 2022 года, проведя 6 матчей. В текущем сезоне вратарь провел 3 матча за «Барселону», в которых пропустил 5 мячей и 1 раз сыграл на ноль.