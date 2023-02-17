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Трансферы

Сегодня, 20:47

«Барселона» объявила о трансфере защитника Араухо из «Лос-Анджелеса»

Виталий Косик
Корреспондент
Хулиан Араухо.
Фото Global Look Press
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Защитник «Лос-Анджелеса» Хулиан Араухо подписал контракт с «Барселоной», сообщает пресс-служба команды.

Мексиканец должен был перейти в каталонскую команду еще в заключительный день зимнего трансферного окна, но сделка сорвалась, поскольку «Барселоне» не хватило 18 секунд, чтобы зарегистрировать трансфер. После подачи апелляции в CAS сине-гранатовым удалось завершить переход футболиста.

Мексиканец в сезоне-2022/23 будет выступать за резервную команду сине-гранатовых.

В прошлом сезоне МЛС 21-летний Араухо сыграл в 31 матче, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.

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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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