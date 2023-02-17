«Барселона» объявила о трансфере защитника Араухо из «Лос-Анджелеса»

Защитник «Лос-Анджелеса» Хулиан Араухо подписал контракт с «Барселоной», сообщает пресс-служба команды.

Мексиканец должен был перейти в каталонскую команду еще в заключительный день зимнего трансферного окна, но сделка сорвалась, поскольку «Барселоне» не хватило 18 секунд, чтобы зарегистрировать трансфер. После подачи апелляции в CAS сине-гранатовым удалось завершить переход футболиста.

Мексиканец в сезоне-2022/23 будет выступать за резервную команду сине-гранатовых.

В прошлом сезоне МЛС 21-летний Араухо сыграл в 31 матче, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.