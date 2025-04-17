Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

17 апреля, 22:52

«Барселона» отказалась от трансфера Нико Уильямса ближайшим летом

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Барселона» не будет подписывать вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации источника, ранее 22-летний испанец входил в шорт-лист каталонцев на лето, но спортивный директор клуба Деку и главный тренер Ханс-Дитер Флик решили отказаться от этого варианта, поскольку трансфер обошелся бы в слишком большую сумму. Кроме того, Деку и Флик довольны выступлением нынешних игроков атаки команды.

В текущем сезоне Уильямс провел 41 матч во всех турнирах, забил десять мячей и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 70 миллионов евро.

1
Футбол
Лига конференций
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
Читайте также
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
Микроавтобус с детской хоккейной командой врезался в лесовоз в Пермском крае
The Athletic: Панарина обвиняли в сексуальном насилии в США
«Спартак» остался в чемпионской гонке? Команда Станковича — фаворит Кубка? На что красно-белые надеются в концовке сезона
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя