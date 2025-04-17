«Барселона» отказалась от трансфера Нико Уильямса ближайшим летом

«Барселона» не будет подписывать вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации источника, ранее 22-летний испанец входил в шорт-лист каталонцев на лето, но спортивный директор клуба Деку и главный тренер Ханс-Дитер Флик решили отказаться от этого варианта, поскольку трансфер обошелся бы в слишком большую сумму. Кроме того, Деку и Флик довольны выступлением нынешних игроков атаки команды.

В текущем сезоне Уильямс провел 41 матч во всех турнирах, забил десять мячей и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 70 миллионов евро.