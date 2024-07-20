«Барселона» предложила Ольмо контракт на 6 лет

«Барселона» ведет переговоры с полузащитником «Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо, сообщает Mundo Deportivo. Каталонский клуб предложил 26-летнему испанцу контракт на 6 лет.

В действующем контракте Ольмо с «Лейпцигом» прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро. Однако данный пункт истекает в субботу, 20 июля.

Также интерес к футболисту сборной Испании проявляют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Атлетико».

В прошлом сезоне Ольмо в 25 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи. На Евро-2024 он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 встречах.