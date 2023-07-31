«Барселона» продолжает интересоваться Канселу

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, главный тренер каталонцев Хави хочет видеть 29-летнего португальца в своей команде. Стороны продолжают вести переговоры о возможном трансфере игрока.

Сезон-2022/23 Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. 29-летний португалец провел 21 матч за «Баварию», забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

По окончании соглашения мюнхенцы решили не активировать опцию выкупа. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро. Контракт Канселу с «Ман Сити» действует до лета 2027 года.