«Барселоне» придется продавать игроков или искать другие источники дохода, чтобы зарегистрировать Витора Роке зимой

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«Барселоне» необходимо улучшить свое финансовое положение, чтобы зарегистрировать новичка Витора Роке, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, каталонцам придется продавать игроков или найти иные источники дохода.
Каталонцы объявили о подписании контракта с 18-летним бразильцем в июле. Он должен присоединиться к команде в следующем году, а до этого момента продолжает выступать за «Атлетико Паранаэнсе».
В текущем сезоне Роке забил 20 мячей и отдал 8 голевых передач в 41 матче за бразильский клуб.