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Сегодня, 08:42

«Бавария», «Арсенал» и «Милан» интересуются нападающим «Болоньи» Зиркзе

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«Бавария», «Ювентус», «Арсенал» и «Милан» проявляют интерес к форварду «Болоньи» Джошуа Зиркзе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, туринский уже установил контакт по трансферу нидерландского игрока. Мюнхенцы также провели переговоры о возвращении футболиста в чемпионат Германии.

В текущем сезоне 22-летний Зиркзе провел 31 матч, в которых забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 40 миллионов евро. Его контракт с «Болоньей» рассчитан до конца июня 2026 года.

До итальянского клуба он выступал за «Баварию», «Парму» и «Андерлехт».

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Болонья
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ФК Ювентус
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