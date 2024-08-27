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27 августа, 23:52

«Бавария» готова продать Комана в «Аль-Хиляль»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле» из Саудовской Аравии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, саудовский клуб сделал крупное предложение по трансферу 28-летнего француза. «Бавария» готова принять оффер, но сам Коман еще не принял решение о своем будущем.

Коман выступает за «Баварию» с 2017 года. В текущем сезоне на его счету один гол в двух матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Контракт вингера с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Кингсли Коман
Футбол
ФК Бавария
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