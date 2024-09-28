«Бавария» хочет подписать Вирца из «Байера» за 100 миллионов евро

«Бавария» намерена побороться за полузащитника «Баварии» Флориана Вирца, сообщает журналист Максимилиан Кох.

По информации источника, мюнхенцы рассчитывают, что летом 2025 года стоимость 21-летнего немца снизится со 150 до 100 миллионов евро. В клубе планируют побороться за футболиста с «Реалом».

Вирц перебрался в систему «Байера» в 2020 году. В текущем сезоне полузащитник провел семь матчей за леверкузенцев во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

Контракт Вирца с «Байером» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 120 миллионов евро.