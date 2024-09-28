«Бавария» хочет подписать Вирца из «Байера» за 100 миллионов евро

Сегодня, 09:45
«Бавария» намерена побороться за полузащитника «Баварии» Флориана Вирца, сообщает журналист Максимилиан Кох.
По информации источника, мюнхенцы рассчитывают, что летом 2025 года стоимость 21-летнего немца снизится со 150 до 100 миллионов евро. В клубе планируют побороться за футболиста с «Реалом».
Вирц перебрался в систему «Байера» в 2020 году. В текущем сезоне полузащитник провел семь матчей за леверкузенцев во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.
Контракт Вирца с «Байером» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 120 миллионов евро.