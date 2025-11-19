Видео
19 ноября, 19:14

«Бавария» и «Барселона» интересуются защитником «Байера» Гримальдо

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо находится в сфере интересов «Баварии» и «Барселоны», сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, «Байер» не хотел бы отпускать 30-летнего футболиста в «Баварию». Сам защитник также предпочел бы вернуться в Испанию.

Гримальдо выступает за «Байер» с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанца в 30 миллионов евро. Его контракт с «Байером» рассчитан до лета 2027 года.

3

  • shpasic

    Бавария - бундеспылесос

    19.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Мало ли кто чего хочет,денег то у Барсы на него нема!

    19.11.2025

  • Сергей Кузнецов

    Такое ощущение, что Барса интересуется им лет 150...

    19.11.2025

    Алехандро Гримальдо
    ФК Бавария
    ФК Байер
    ФК Барселона
