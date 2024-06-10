«Бавария» интересуется защитником «Челси» Колвиллом

Защитник «Челси» Леви Колвилл может продолжить карьеру в «Баварии», утверждает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, мюнхенцы уже провели первый этап переговоров по трансферу 21-летнего англичанина. Кандидатура Колвилла станет основной, если «Бавария» не сумеет подписать защитника «Байера» Джонатана Та.

Колвилл является воспитанником «Челси». В минувшем сезоне он провел за лондонцев 32 матча, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с синими рассчитан до лета 2029 года. Портал Tranfsermarkt оценивает стоимость защитника в 50 миллионов евро.