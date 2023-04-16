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Трансферы

16 апреля, 23:59

Источник: «Бавария» сделает все возможное, чтобы избавиться от Садио Мане летом

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Журналист Флориан Плеттенберг рассказал, что Садио Мане в ближайшее время может покинуть «Баварию».

«Судя по тому, что я слышал, «Бавария» сделает все возможное, чтобы избавиться от Садио Мане летом. У Томаса Тухеля нет планов на Мане, поскольку футболист не вписывается в его систему. Это моя информация. Внутри клуба к Мане относятся очень критически. Трансфер Мане считают ошибкой, особенно с учетом его зарплаты в размере более 20 миллионов евро в год. Из-за его разочаровывающей игры в клубе ходит шутка, что «Бавария» подписала брата-близнеца Мане, а не того, что из «Ливерпуля», — написал Плеттенберг в своем Twitter.

Садио Мане ударил по лицу Лероя Сане после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). После инцидента «Бавария» объявила, что Мане оштрафован и отстранен от участия в матче 28-го тура бундеслиги против «Хоффенхайма» (1:1) Однако позже Мане вернули в состав мюнхенцев.

Садио Мане
ФК Бавария
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