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Сегодня, 03:39

«Бавария» не хочет продавать Теля, несмотря на интерес клубов АПЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Бавария» не собирается продавать нападающего Матиса Теля этом летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство мюнхенцев не обращает внимания на интерес к 19-летнему французу со стороны ряда клубов АПЛ и считает игрока одним из ключевых для будущего команды.

Тель перешел в «Баварию» из «Ренна» в июле 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 41 матче за мюнхенцев во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 40 миллионов евро. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2029 года.

Футбол
ФК Бавария
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