«Бавария» объявила об аренде защитника «Манчестер Сити» Канселу

«Бавария» на официальном сайте объявила о переходе защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу на правах аренды.

Срок соглашения с 28-летним португальцем рассчитан до конца сезона-2022/23.

«Бавария» — великий клуб, один из лучших в мире, и для меня огромная честь играть вместе с такими выдающимися игроками в команде. Я знаю, что этот клуб, эта команда живет ради титулов и выигрывает их каждый год. Я сделаю все возможное для «Баварии», — цитирует пресс-служба клуба Канселу.

В текущем сезоне Канселу провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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