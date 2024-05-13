Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 06:21

«Бавария» попрощалась с Шупо-Мотингом и Сарром

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Бавария» объявила об уходе нападающего Эрика-Максима Шупо-Мотинга и защитника Буна Сарра.

Церемония прощания с игроками состоялась перед игрой с «Вольфсбургом» (2:0) в 33-м туре бундеслиги. Игроки покинут мюнхенский клуб на правах свободных агентом, так как их контракты истекают в июне 2024-го.

32-летний француз Сарр провел за «Баварию» 33 матча, забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи.

На счету 35-летнего камерунца Шупо-Мотинга — 122 матча, 38 голов и 13 результативных передач.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг
ФК Бавария
0
Читайте также
Mash: Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой более 300 миллионов рублей
9 украинских волейболистов отказались играть за сборную в Евролиге-2024
Чернышенко рассказал о внедрении новой модели высшего образования в РФ
Морено бьется за последний шанс, Гуарирапа делает себе рекламу, «Нижний» в ужасе без Юрана. Что случилось в матче «Сочи» - «Пари НН»
Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде выросло до семи
В офисе генсека ООН прокомментировали атаку на жилой дом в Белгороде
Популярное видео
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Деменко: «Тюкавин напоминает Панова, ему не надо спешить уезжать в Европу»