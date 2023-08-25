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Сегодня, 08:53

«Бавария» подписала вратаря тель-авивского «Маккаби» Переца за 7 миллионов евро

Руслан Минаев
Даниэль Перец.
Фото Global Look Press
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«Маккаби» Тель Авив объявил о переходе вратаря Даниэля Переца в «Баварию».

«Мы расстроены уходом Даниэля, но горды этим переходом и желаем ему и его новому клубу, «Баварии», успехов во всех начинаниях в последующие годы», — сказано в заявлении «Маккаби».

По данным журналиста Патрика Штрассера трансфер обойдется мюнхенцам в 6-7 миллионов евро.

23-летний израильтянин является воспитанником «Маккаби» и провел за клуб 101 матч, отметившись 44 матчами на ноль. В сезоне-2019/20 он играл на правах аренды в тель-авивском «Бейтаре», забив 2 гола в 36 матчах за клуб.

Контракт Переца с «Маккаби» истекал летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Футбол
ФК Бавария
ФК Маккаби (Тель-Авив)
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