«Бавария» рассматривает возможность подписания Буну

«Бавария» рассматривает возможность приобретения у «Севильи» вратаря Ясина Буну, сообщает Relevo.

32-летний марокканец, скорее всего, уйдет из клуба, так как вряд ли будет первым номером под руководством Хосе Луиса Мендилибара в следующем сезоне.

Голкипер выступает за испанский клуб с сентября 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2025 года. Портала Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Буну сыграл в 36 матчах во всех турнирах и пропустил 60 голов. На его счету 7 встреч без пропущенных мячей.