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Сегодня, 18:57

«Бавария» сделала новое предложение по Кейну в размере 120 миллионов евро

Руслан Минаев
Харри Кейн.
Фото Reuters
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«Бавария» сделала новое предложение «Тоттенхэму» по переходу нападающего Харри Кейна, сообщает Sky Sports.

По данным источника, мюнхенцы предложили «шпорам» 94,6 миллиона фунтов стерлингов (около 120 миллионов евро). «Бавария» готова осуществить трансфер сегодня или завтра.

Ранее журналист Мэттью Лоу сообщил, что Кейн установил дедлайн руководству мюнхенцев.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Гарри Кейн
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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