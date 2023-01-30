«Бавария», «Тоттенхэм» и «Атлетико» претендуют на Лукаку

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку, арендованный у «Челси», может сменить клуб, сообщает Calciomercatoweb.

По сведениям источника, на 29-летнего бельгийца претендуют «Бавария», «Тоттенхэм» и «Атлетико». «Челси» вряд ли захочет вернуть игрока, поэтому форварда могут продать по окончании сезона. Также на игрока претендует «Ньюкасл».

Ранее сообщалось, что миланский клуб уже начал переговоры с «Челси» по поводу продления аренды, однако лондонский клуб хочет заработать на аренде 8 миллионов евро, а также прописать еще бонусов на 3 миллиона.

В сезоне-2022/23 из-за проблем со здоровьем Ромелу Лукаку принял участие только в 7 матчах «Интера» во всех турнирах, в которых записал на свой счет 2 гола и 1 результативный пас.