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Сегодня, 14:24

«Бавария» требует у «Манчестер Юнайтед» 70 миллионов евро за де Лигта

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» ведут переговоры по трансферу защитника Маттейса де Лигта, сообщает Bayern & Germany.

По информации источника, мюнхенцы хотят получить за 24-летнего нидерландца 70 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» готов заплатить вдвое меньше. При этом новый главный тренер «Баварии» Венсан Компании уже планирует состав на будущий сезон с учетом потенциального ухода защитника.

Де Лигт выступает за «Баварию» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

Маттейс де Лигт
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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