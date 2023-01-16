«Бавария» возобновила переговоры по Зоммеру

Руководство «Баварии» возобновило переговоры по вратарю менхенгладбахской «Боруссии» Яну Зоммеру, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Бавария» планирует закрыть сделку уже на этой неделе. Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн настаивает на трансфере голкипера, который может заменить травмированного Мануэля Нойера.

Контракт Зоммера с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне 34-летний швейцарец принял участие в 11 матчах за менхенгладбахскую команду и пропустил 14 мячей. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 5 миллионов евро.