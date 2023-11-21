«Бавария» заинтересована в трансфере Кварацхелии

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Баварии», утверждает Sky Sport Germany.

По информации источника, пока мюнхенцы присматриваются к игре 22-летнего грузина, но еще не планирует вести переговоры с «Наполи» или с самим игроком.

В текущем сезоне Кварахцелия забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач в 15 матчах за неаполитанцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает вингера в 85 миллионов евро. Ранее Кварахцелия выступал за «Динамо» Батуми, «Рубин», «Локомотив», «Рустави» и тбилисское «Динамо».