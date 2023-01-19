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Сегодня, 11:06

«Бавария» заплатит один миллион евро бонусов за Зоммера при победе в Бундеслиге

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Стало известно, от чего зависит выплата бонусов за переход вратаря «Боруссии» Яна Зоммера в «Баварию», сообщает Bayern & Germany в своих соцсетях.

По информации источника, мюнхенский клуб заплатит один миллион евро в случае победы в Бундеслиге и по 250 тысяч евро за победу в Лиге чемпионов и Кубке Германии.

СМИ сообщали, что сумма сделки от перехода Зоммера в «Баварию» составит 8 миллионов евро + 1,5 миллиона в виде бонусов. Соглашение с голкипером будет рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 34-летний швейцарец пропустил 19 мячей в 15 матчах за «Боруссию», отыграв четыре встречи на ноль. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • keepscore.ru
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Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

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1.63

15%

2.00
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Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Янн Зоммер
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
Бундеслига
0
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