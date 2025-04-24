«Байер» рассматривает Макэйти из «Манчестер Сити» в качестве замены для Вирца

Полузащитник «Манчестер Сити» Джеймс Макэйти привлек внимание нескольких европейских клубов, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в услугах 22-летнего англичанина заинтересован «Байер», который рассматривает его в качестве потенциальной замены для Флориана Вирца. Также на игрока претендуют «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Милан».

Макэйти является воспитанником «Манчестер Сити». В текущем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, отличившись семью забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.