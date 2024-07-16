«Байер» вступил в переговоры с Хуммельсом

«Байер» начал переговоры с защитником Матсом Хуммельсом, сообщает журналист Николо Скира.

На 35-летнего немца также претендует «Болонья». В последние дни футболист отклонил 5 предложений от клубов из Катара, Саудовской Аравии, Нидерландов, Португалии и Турции.

Хуммельс стал свободным агентом после завершения сезона-2023/24, до этого он выступал за дортмундскую «Боруссию» с июля 2019 года.

В сезоне-2023/24 футболист провел 40 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.