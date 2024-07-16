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Сегодня, 01:35

«Байер» вступил в переговоры с Хуммельсом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Байер» начал переговоры с защитником Матсом Хуммельсом, сообщает журналист Николо Скира.

На 35-летнего немца также претендует «Болонья». В последние дни футболист отклонил 5 предложений от клубов из Катара, Саудовской Аравии, Нидерландов, Португалии и Турции.

Хуммельс стал свободным агентом после завершения сезона-2023/24, до этого он выступал за дортмундскую «Боруссию» с июля 2019 года.

В сезоне-2023/24 футболист провел 40 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Матс Хуммельс
Футбол
ФК Байер
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