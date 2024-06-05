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Сегодня, 06:31

Бекхэм — о переходе Мбаппе в «Реал»: «Великий футболист присоединился к великому клубу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Экс-игрок «Реала» и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм отреагировал на переход нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал».

«Это особенный момент не только для «Реала», но и для всей Испании. Я думаю, что он особенный игрок и особенный человек. Я рад за него, рад за «Реал». Он великий футболист, великая личность, и он присоединился к великому клубу», — приводит слова Бекхэма Marca.

«Реал» 3 июня объявил о подписании пятилетнего контракта с 25-летним французом. Этим летом у Мбаппе истекает соглашение с «ПСЖ».

Форвард выступал за парижан с 2015 года. Он провел за команду 308 матчей, забил 256 голов и сделал 108 результативных передач. В 2023 году форвард стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

Дэвид Бекхэм
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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