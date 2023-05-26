Беллингем согласовал личные условия контракта с «Реалом»

Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем близок к переходу в «Реал», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, мадридский клуб уже согласовал с 19-летним англичанином условия личного контракта, однако сделка будет подписана после завершения сезона в Германии, где дортмундцы могут стать чемпионами. Сумма трансфера составит 100 млн евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Беллингем провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.