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Сегодня, 17:26

«Бенфика» не продаст Невеша дешевле 120 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Бенфика» отказывается продавать полузащитника Жоау Невеша дешевле 120 миллионов евро, которые прописаны в контракте, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, португальский клуб также не планирует рассматривать предложения этим летом, рассчитывая сохранить 19-летнего хавбека. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Контракт Невеша истекает летом 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 опорный полузащитник провел за «Бенфику» 55 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

ФК Бенфика
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