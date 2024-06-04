«Бенфика» не продаст Невеша дешевле 120 миллионов евро

«Бенфика» отказывается продавать полузащитника Жоау Невеша дешевле 120 миллионов евро, которые прописаны в контракте, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, португальский клуб также не планирует рассматривать предложения этим летом, рассчитывая сохранить 19-летнего хавбека. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Контракт Невеша истекает летом 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 опорный полузащитник провел за «Бенфику» 55 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.