«Бенфика» не станет выкупать Гедеша у «Вулверхэмптона»

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Форвард «Вулверхэмптона» Гонсалу Гедеш, арендованный «Бенфикой», не останется в португальском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, арендное соглашение с 26-летним португальцем не включает в себя пункт выкупа игрока. Таким образом, форвард вернется в «Вулверхэмптон» в конце сезона-2022/23.
В текущем сезоне Гедеш провел 13 матчей в АПЛ, в которых забил гол и сделал результативную передачу.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования