«Бенфика» не станет выкупать Гедеша у «Вулверхэмптона»

Форвард «Вулверхэмптона» Гонсалу Гедеш, арендованный «Бенфикой», не останется в португальском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, арендное соглашение с 26-летним португальцем не включает в себя пункт выкупа игрока. Таким образом, форвард вернется в «Вулверхэмптон» в конце сезона-2022/23.

В текущем сезоне Гедеш провел 13 матчей в АПЛ, в которых забил гол и сделал результативную передачу.