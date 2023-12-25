Беральдо прилетит в Париж, чтобы согласовать контракт с «ПСЖ». Игроком интересовался «Зенит»

Защитник «Сан-Паулу» Лукас Беральдо может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, в ближайшее время 20-летний бразилец со своими агентами прилетит в Париж, где пройдет медосмотр и подпишет долгосрочный контракт.

Ранее «Сан-Паулу» отклонил предложение от «Зенита» по Беральдо. Российский клуб предложил 18 миллионов евро, но получил отказ.

В сезоне-2023 Беральдо сыграл в 48 матчах и забил один гол. Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года.