Березовский считает, что Сперцяну не обязательно переходить в «Ланс» для развития

Экс-голкипер московского «Динамо» и сборной Армении Роман Березовский поделился мнением о возможном переходе армянского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Ланс».

«Если рассматривать как трамплин, то было бы неплохо. Но в России можно поддерживать хорошую форму, если останется. До старта Лиги наций остался месяц, ему надо набрать хорошую форму в «Краснодаре». В «Лансе» то же самое будет, думаю. Все зависит от него», — цитирует Березовского Metaratings.

24-летний Сперцян является воспитанником «быков». В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл за «Краснодар» 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро.