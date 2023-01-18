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Трансферы

Сегодня, 10:43

«Бешикташ» предложил Баринову один миллион евро в год

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Бешикташ» предложил полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову контракт с зарплатой один миллион евро в год, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, официальное предложение «Бешикташа» о трансфере Баринова в размере 1,5 миллиона евро не устроило «Локомотив». Отмечается, что турецкий клуб готов улучшить предложение, но не станет платить за футболиста больше 4 миллионов евро.

14 января стало известно, что «Локомотив» не хочет отпускать 26-летнего Баринова в «Бешикташ» этой зимой. По информации «СЭ», турецкий клуб готов вернуться к вопросу трансфера российского футболиста в летнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stala-izvestna-zarplata-kotoruyu-beshiktash-predlozhil-dmitriyu-barinovu/
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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