«Бешикташ» предложил Баринову один миллион евро в год

«Бешикташ» предложил полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову контракт с зарплатой один миллион евро в год, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, официальное предложение «Бешикташа» о трансфере Баринова в размере 1,5 миллиона евро не устроило «Локомотив». Отмечается, что турецкий клуб готов улучшить предложение, но не станет платить за футболиста больше 4 миллионов евро.

14 января стало известно, что «Локомотив» не хочет отпускать 26-летнего Баринова в «Бешикташ» этой зимой. По информации «СЭ», турецкий клуб готов вернуться к вопросу трансфера российского футболиста в летнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.