«Болтон» арендовал 18-летнего форварда «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 10:59
Форвард «Манчестер Юнайтед» Шола Шортайр продолжит карьеру в «Болтоне», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 18-летним англичанином рассчитано до конца сезона.
В текущем сезоне Шортайр провел 9 матчей в молодежной АПЛ, в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу. Также он забил гол в трех играх Кубка английской лиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования