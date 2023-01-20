«Болтон» арендовал 18-летнего форварда «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Шола Шортайр продолжит карьеру в «Болтоне», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 18-летним англичанином рассчитано до конца сезона.

В текущем сезоне Шортайр провел 9 матчей в молодежной АПЛ, в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу. Также он забил гол в трех играх Кубка английской лиги.