Бонуччи перешел в «Унион»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи подписал контракт с «Унионом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 36-летним итальянцем рассчитано до лета 2024 года. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

Летом этого года стало известно, что «Ювентус» исключил Бонуччи из основного состава и сообщил защитнику, что он может искать себе новый клуб.

Бонуччи выступает за «Ювентус» с 2018 года. Ранее он играл за команду с 2010 по 2017 год. За все время он провел 502 матча за команду, забил 37 голов и сделал 10 результативных передач.