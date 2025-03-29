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29 марта, 19:55

«Борнмут» хочет выкупить Кепу у «Челси»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Борнмут» намерен выкупить голкипера Кепу Аррисабалагу, выступающего за команду на правах аренды из «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, возможная сделка будет зависеть от суммы, которую лондонцы запросят за 30 летнего испанца. Сам «Челси», скорее всего, будет не против продать голкипера.

«Борнмут» арендовал Кепу в августе прошлого года. В текущем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, пропустил 31 мяч и шесть раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 11 миллионов евро.

Кепа Аррисабалага
Футбол
ФК Борнмут
ФК Челси
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