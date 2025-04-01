«Борнмут» рассчитывает получить около 55 миллионов евро за Керкеза, которым интересуется «Ливерпуль»

1 апреля, 18:09
«Борнмут» хочет получить от «Ливерпуля» около 55 миллионов евро за защитника Милоша Керкеза, утверждает The Times.
По данным источника, клуб хочет получить всю сумму и не готов рассматривать вариант с частичной выплатой и обменом футболиста на голкипера мерсисайдцев Кивина Келлехера.
«Ливерпуль» рассматривает Керкеза как потенциальную замену основному левому защитнику Энди Робертсону. В сезоне-2024/25 венгр провел 32 матча за «Борнмут», забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.
Контракт 21-летнего футболиста с клубом действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.