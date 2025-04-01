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1 апреля, 18:09

«Борнмут» рассчитывает получить около 55 миллионов евро за Керкеза, которым интересуется «Ливерпуль»

Милош Керкез.
Фото Reuters
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«Борнмут» хочет получить от «Ливерпуля» около 55 миллионов евро за защитника Милоша Керкеза, утверждает The Times.

По данным источника, клуб хочет получить всю сумму и не готов рассматривать вариант с частичной выплатой и обменом футболиста на голкипера мерсисайдцев Кивина Келлехера.

«Ливерпуль» рассматривает Керкеза как потенциальную замену основному левому защитнику Энди Робертсону. В сезоне-2024/25 венгр провел 32 матча за «Борнмут», забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Контракт 21-летнего футболиста с клубом действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Футбол
ФК Борнмут
ФК Ливерпуль
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