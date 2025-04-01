«Борнмут» рассчитывает получить около 55 миллионов евро за Керкеза, которым интересуется «Ливерпуль»

«Борнмут» хочет получить от «Ливерпуля» около 55 миллионов евро за защитника Милоша Керкеза, утверждает The Times.

По данным источника, клуб хочет получить всю сумму и не готов рассматривать вариант с частичной выплатой и обменом футболиста на голкипера мерсисайдцев Кивина Келлехера.

«Ливерпуль» рассматривает Керкеза как потенциальную замену основному левому защитнику Энди Робертсону. В сезоне-2024/25 венгр провел 32 матча за «Борнмут», забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Контракт 21-летнего футболиста с клубом действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.