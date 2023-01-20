«Борнмут» за 27,5 миллиона евро купил у «Лорьяна» 20-летнего нападающего

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Нападающий Данго Уаттара перешел из «Борнмута» в «Лорьян». 20-летний буркиниец подписал с новой командой контракт на пять с половиной лет.
По информации портала Transfermarkt, за молодого игрока английский клуб заплатил 27,5 миллиона евро. В Англии он будет играть под номером 11.
В этом сезоне Уаттара забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах чемпионата Франции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования