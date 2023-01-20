«Борнмут» за 27,5 миллиона евро купил у «Лорьяна» 20-летнего нападающего

Нападающий Данго Уаттара перешел из «Борнмута» в «Лорьян». 20-летний буркиниец подписал с новой командой контракт на пять с половиной лет.

По информации портала Transfermarkt, за молодого игрока английский клуб заплатил 27,5 миллиона евро. В Англии он будет играть под номером 11.

В этом сезоне Уаттара забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах чемпионата Франции.