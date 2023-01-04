«Боруссия» хочет приобрести Кудуса на часть денег от продажи Беллингема

Полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус может продолжить карьеру в «Боруссии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

По информации источника, немецкий клуб планирует потратить на трансфер Кудуса часть средств, вырученных от продажи Джуда Беллингема в летнее трансферное окно. Отмечается, что стороны уже проводили неофициальные переговоры, но до конкретики дело пока что не дошло.

Сообщается, что к игроку также проявляют интерес «Арсенал» и «Ньюкасл».

22-летний ганец выступает за «Аякс» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне нидерландский клуб 21 матч, забил десять мячей и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.